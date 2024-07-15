Разоблачён командир отделения судна ВМС, за взятки отпускавший моряков на берег

В Одесской области сотрудники Государственного бюро расследований задержали командира отделения судна Военно-морских сил Украины, требовавшего с подчинённых плату за отгул на берег.

Об этом 15 июля сообщила пресс-служба ГБР.

«Для того, чтобы уйти в законный выходной с судна, подчинённые должны были заплатить ему 10 тыс. грн. По оперативным данным, так он мог зарабатывать на отгулах моряков не менее 150 тыс. грн в месяц», – говорится в сообщении.

Как отметили в специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона, в июне этого года правоохранители уже задокументировали факт получения им неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. грн.

«Установлено, что старшина второй статьи, действуя из корыстных соображений, требовал и получил от подчинённого военнослужащего неправомерную выгоду за разрешение на выбытие в выходные дни за пределы места несения военной службы», – проинформировали прокуроры.

Как отметили в ГБР, фигуранта задержали при получении очередной оплаты в сумме $1 тысяч.

Военнослужащему сообщили о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), а также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 182 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Одесса News информировала, что в июле 2024 года в Одесской области задержали военнослужащего одной из частей, который за 4,5 тысячи долларов хотел перевести с линии боевого столкновения в тыловую часть военного.

Фото: Специализированная прокуратура, ГБР

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