В Одесском оперном театре зазвучит величественная органная музыка

Величественная органная музыка снова зазвучит в концерте, который состоится 21 июля в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

В программе будут звучать произведения западноевропейских и украинских классиков.

Концерт с участием приглашённых исполнителей — народной артистки Украины Ольги Оганезовой (вокал), лауреатов международных конкурсов Елены Удрас (орган) и Ольги Ефремовой (орган), а также Дмитрия Коновальчука (ударные).

Разнообразие концертных программ позволит каждому зрителю выбрать событие по своему музыкальному вкусу: творение эпох Барокко, Возрождения и Ренессанса, украинский мелос, музыка отечественных композиторов-классиков и даже рок-музыка.

Приходите к 17 часам.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

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