К 8 Марта Укрзализныця назначила новые поезда в одесском направлении

АО «Укрзализныця» назначила новые поезда накануне первых весенних удлинённых выходных к 8 Марта.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

«Накануне первых весенних удлинённых выходных Укрзализныця даёт возможность поймать последний снег в горах», — говорится в сообщении.

УЗ сообщает, что поезд №168 Львов-Одесса специально назначен на 8 марта. Отправление со Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:56, в обратном направлении отправление из Одессы в 09:37 и прибытие во Львов в 21:05.

«Возможность пересадки в сторону горнолыжных курортов будут иметь и пассажиры из Одессы, которые выберут поезд №136 Одесса-Черновцы. Рейсы в Черновцы назначены на 3, 5, 7 и 9 марта, в Одессу — 4, 6, 8 и 10 марта. Отправление из Одессы в 16:39 и прибытие в Черновцы в 10:00. В обратном направлении отправление в 15:35 и прибытие в Одессу в 10:01», — добавляют в Укзрализныце.

Как сообщала Одесса News, АО «Укрзализныця» принимает участие в создании нового транспортного коридора между Балтийским и Чёрным морями для увеличения грузопотока между Польшей, Швецией, Турцией и Украиной.

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