В галерее «#ARTODESSA» умеют творчески отдыхать

Воскресным вечером галерея «#ARTODESSA» провела творческую встречу «Вечерний рисунок в Летнем театре».
Об этом передаёт корреспондент Одесса News.
Организатором творческой встречи стала художник Катерина Билетина и К*.
По словам нашего корреспондента, в артгалерее собралась творческая молодёжь, принявшая участие в художественном проекте, который предполагал своеобразный мастер-класс нескольких одесских художников в создании портрета с натуры.
Натурщицей на встрече стала одесситка по имени Яна.
Приняла участие в работе над портретом и Екатерина Билетина.
В одном из перерывов художница продемонстрировала свои работы.
Итоговый рисунок портрета Яны работы Екатерины Билетиной представила Екатерина Пименова, руководитель галереи АртОдесса.
Среди художников-любителей были и маститые — Александр Голубенко, Александр Щербина, Сергей Войчишин, Денис Михов,..
Екатерина Билетина и Екатерина Пименова отметили приятную атмосферу вечера. Обе согласились с тем, что «творческий вечер удался».
Этот творческий и увлекательный процесс с перерывами продолжался несколько часов, доставивших всем присутствовавшим радость от общения после длительного карантина, от проведённого мастер-класса, от приятного зимнего вечера.
Фото: Одесса News/Александр Александров
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