«Театр на Чайной» в Одессе приглашает на чеховские посиделки

Премьера спектакля «Чеховские мотивы» состоялась в 2016 году. И с тех пор с успехом идёт в «Театре на Чайной».

Режиссёр Александр Онищенко положил в основу постановки два произведения ирландского драматурга Брайана Фрилла, в основе которых — чеховские мотивы. Первая часть спектакля – пьеса Фрилла «Курортные забавы». Ценители творчества А.П.Чехова без труда узнают тут историю дамы с собачкой.

Всё тот же конец 19 века, та же Ялта, тот же курортный роман, который неожиданно перерастает в настоящую любовь. Только теперь мы услышим мысли героев, что поможет глубже проникнуть в их внутренний мир. Вторая часть поставлена по пьесе «После занавеса». Одноактное произведение относится к последним в творчестве Фрилла.

Автор сталкивает двух персонажей А.П.Чехова – Соню из «Дяди Вани» и Андрея из «Трёх сестёр». Постаревшие герои встречаются в 1920-е годы в дешёвой московской столовой. Эмоциональный груз давних воспоминаний давит на них до сих пор. Жанр «Чеховский мотивов» – трагикомедия, поэтому будет место и смеху, и слезам.

Возрастное ограничение — не младше 15 лет. Зритель на сцене.

Цена билетов от 40 гривен. Их можно купить здесь.

Время проведения: 3 октября, суббота, 19:00.

Место проведения: Театр на Чайной