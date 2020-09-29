Почему нужно покупать двери именно в салоне Holz

У каждой двери,

Есть только свой голосок,

Сопрано потери,

Или скрипучий басок.

Это в стихах двери имеют свои голоса. В магазине дверей Holz двери не скрипят, не шуршат, не трещат — они бесшумно спокойно открываются и также беззвучно закрываются.

Holz – не просто салон дверей. Это многолетние традиции качества и долговечности. Магазины Holz легко помогут решить задачу обустройства Вашего жилища. Большинство продукции, представленной на сайте, всегда есть в наличии на складе в Одессе.

Здесь Вам предложат высокое качество, справедливые цены, что стало возможным за счёт прямого импорта от лучших мировых и украинских производителей.

Каких только дверей здесь нет! Входные, межкомнатные, бронированные и даже… скрытые, а также двери с разным типом поверхности. Модели могут иметь разнообразную окраску, оригинальные рисунки, фрезеровку, необычный декор. Но главное, что их объединяет — отменное качество. Все товары имеют соответствующие сертификаты качества и отвечают нормам экологичности.

Если в ассортименте интернет-магазина не нашлось нужной модели, Вам предложат купить дверь по индивидуальному заказу. В таком случае будут учтены габариты и все дизайнерские пожелания.

Широчайший ассортимент дверей, которые Вам помогут установить специалисты со знанием всех тонкостей монтажа и демонтажа, реставрации и ремонта. Консультанты из Holz регулярно проходят обучение, посещают производственные мощности поставщиков и мировые выставки, чтобы пополнить каталог продукции современными моделями. Только благодаря такому подходу интернет-магазин гарантирует, что вам подберут максимально качественные двери в соответствии с Вашими требованиями и пожеланиями.

Заказываете на сайте двери, обратите внимание на услугу «под ключ» – от покупки до доставки и установки. Установкой дверей занимаются лишь профессионалы с опытом работы более 6 лет. Монтажники Holz бесплатно проведут замеры, помогут подобрать оптимальный вариант относительно типа помещения и особенностей эксплуатации. Дадут рекомендации по стороне открывания дверей и способу установки.

Более того, в Одессе салон дверей Нolz несёт полную ответственность за товар и качество предоставляемых услуг. Вся продукция хранится на специальном отапливаемом складе, перед продажей проверяется службой технического контроля. Благодаря этому продукция долго сохраняет свой привлекательный вид и функциональность.

Интернет-магазин представляет также и широкий ассортимент разнообразных аксессуаров: более 500 разновидностей ручек, которые отличаются материалом и цветом; стопоры (ограничители, которые уберегут полотно и стену от повреждений, пригодятся для фиксации двери в открытой позиции); всевозможные накладки, служащие для установки замка или его укрепления.

Если Вам недостаточно каталога, представленного на сайте интернет-магазина, можно воочию убедиться в правдивости всего вышесказанного непосредственно в салоне дверей HOLZ, расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Академика Вильямса, 1-В (ТЦ Decor House). В выставочном зале салона ежедневно с 10:00 до 20:00 Вы можете оценить ассортимент, вживую выбрать подходящее полотно и полы, подобрать комплектующие, забрать самовывозом.

В салоне HOLZ будут рады помочь обустроить Ваш дом!