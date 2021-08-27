ЧП в одесском ресторане «Море»: на 3-хлетнего мальчика упали двери

В Одессе, в ресторане «Море» в районе Фонтанки, произошло ЧП — в детской зоне заведения на маленьких посетителей упала стеклянная дверь. В результате происшествия пострадал 3-летний мальчик, вызвали «скорую помощь».

Об этом 26 августа передали в Telegram-канале «Новости Одесса».

По словам мамы малыша, её сын получил глубокие порезы на руках и много мелких — на теле.

Причина внезапного падения двери неизвестна. При обрушении стекло рассыпалось на мелкие осколки. После этого сотрудники заведения поспешили их собрать и вынести. Гости ресторана, в свою очередь, быстро вывели своих детей из заведения.

Как отмечает мама пострадавшего мальчика, администрация ресторана обвинила в падении двери самого малыша. Также женщина добавила, что на их сторону стали и медики неотложки, которые прибыли на вызов.

«Скорая и заведение обвинили ребёнка в произошедшем…. Чудо просто, что никто не погиб», — говорится в публикации.

На сайте ресторана указывается, что в «оборудованной увлекательной детской комнате» за детьми посетителей «присматривает квалифицированная няня».

Пользователи сети активно обсуждают случай в ресторане, и высказывают недоумение, как трёхлетний ребёнок мог обрушить стеклянную дверь.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года, в Одессе, в 10-этажном здании по улице Говорова, 10Г. оборвался лифт, в котором было 8 человек.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod