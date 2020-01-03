Озеро Кривое в Одесской области стало фатальным местом для рыбака

1 января в 19:00 в службу спасения «101» поступило сообщение от дежурного полиции в г.Рени Одесской области о том, что примерно в 12 часов человек на резиновой лодке вышел порыбачить на озере «Кривое» и не вернулся.

Как информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, к проведению поисковых работ было привлечено водолазное отделение водолазно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения.

«Работники ГСЧС провели осмотр береговой линии и поиск человека на воде. 2 января в 11:30 пропавшего мужчину 1961 года без признаков жизни обнаружили и вытащили на берег», — говорится в сообщении.

К поиску пропавшего привлекались 6 человек личного состава, спецмашина и плавсредство.

Отмечается, что причина происшествия пока не установлена.