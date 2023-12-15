Белгород-Днестровские спасатели на месте пожара нашли тело погибшего хозяина дома

14 декабря в 12:45 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Бритовка Белгород–Днестровского района.

Как собщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию на место вызова спасатели установили, что горят домашние вещи в жилом доме.

«В 13:03 пожар локализован и в 13:12 ликвидирован на площади 6 м2. На месте пожара обнаружен погибший хозяин, 1967 года рождения. Вероятная причина пожара – курение в постели погибшим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации пожара от ГСЧС привлекались 2 единицы пожарной техники и 8 спасателей.

Одесса News информировала, что 12 декабря спасатели ликвидировали пожар в Одессе, в одноэтажном здании по улице Николаевская дорога, тем самым предотвратив угрозу распространения огня на рядом стоящие сооружения.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy