ЮНЕСКО предоставило усиленную защиту двум объектам культурного наследия в Одессе

Комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия на случай вооружённого конфликта утвердил решение внести ещё пять объектов культурного наследия Украины, в том числе два — в Одессе — в Международный перечень культурных ценностей, находящихся под временной усиленной защитой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Как отметили в МКИП, речь идёт о памятниках культурного наследия, которые расположены в Одессе, Чернигове, Львовской и Закарпатской областях, а именно: здания Одесского национального академического театра оперы и балета и Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха; деревянные церкви Архангела Михаила в с. Ужок Закарпатской области, Св. Юра в Дрогобыче Львовской области и Спасо-Преображенский собор Чернигова.

«Это решение повысит безопасность объектов во время войны, потенциально позволяя компетентным органам всех 88 государств-участников Второго протокола 1999 г. преследовать или экстрадировать вероятных правонарушителей», — говорится в сообщении.

Также подчёркивается, что, выступив с инициативой включения объектов культурного наследия под усиленную защиту, Украина выполнила важный шаг в реализации своих обязательств по имплементации положений Гаагской конвенции 1954 года и протоколов в неё. Предоставление объектам культурного наследия Украины усиленной защиты стало прецедентом в практике применения Второго протокола как процедуры, впервые применённой не в мирное, а в военное время.

Как сообщала Одесса News в январе 2023 года было принято решение о внесении исторического центра Одессы под защиту Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В сентябре 2023 года ЮНЕСКО внесла в Список всемирного наследия, находящегося в опасности, 2объекта в Одесской области — научно-исследовательский институт (НИИ) «Астрономическая обсерватория» Одесского национального университета и пункт дуги Струве «Старо-Некрасовка» у села Старая Некрасовка Одесской области (45°19 54 с. ш. 28°55 41 в. д.). Он помечен обелиском.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy