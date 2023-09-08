ООН внесла Одесскую обсерваторию в Список наследия, находящегося в опасности

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесла в Список всемирного наследия, находящегося в опасности, 20 объектов на территории Украины, в том числе 2 — в Одесской области.

Об этом 7 сентября проинформировало Министерство культуры и информационной политики (МКИП) со ссылкой на заместителя министра Анастасию Бондар.

«Комитет ЮНЕСКО поддержал инициативу Украины и принял решение о внесении объектов под усиленную защиту. Речь идёт о большинстве объектов, которые входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и в предыдущий список мирового наследия ЮНЕСКО, без учёта объектов, находящихся на временно оккупированных территориях, исторического центра Одессы и Чернигова», – говорится в сообщении.

В Минкульте считают, что список «беспрецедентно обширный».

В него вошли научно-исследовательский институт (НИИ) «Астрономическая обсерватория» Одесского национального университета и пункт дуги Струве «Старо-Некрасовка» у села Старая Некрасовка Одесской области (45°19 54 с. ш. 28°55 41 в. д.). Он помечен обелиском.

Кстати, Дуга Струве состоит из 265 триангуляционных пунктов, по которым с 1816 по 1852 годы проводились измерения, позволившие определить точный размер и форму Земли. Дуга протянулась более чем на 2820 километров от норвежского города Хаммерфест до побережья Чёрного моря — у с. Старо-Некрасовка. Названа в честь руководителя исследования, выдающегося российского астронома, геодезиста и математика Федерика Георга Вильгельма Струве. В XX веке Дуга Струве перестала быть геодезическим инструментом, появились новые (спутниковые) методы измерений, дающие куда более точные параметры.

Отмечается также, что на заседании Комитета ЮНЕСКО было подтверждено, что Украина будет продолжать получать международную помощь из Фонда на экстренные меры. При этом будут учитываться предварительные выводы Международной экспертной миссии ЮНЕСКО по оценке нанесённого ущерба культурным и религиозным объектам в Одессе. Планируется также подготовка специалистов в области защиты культурных ценностей, проведения тренингов для военных и других мероприятий.

По состоянию на 29 августа 2023 года, по данным Минкульта Украины, оккупантами разрушен 591 объект культурной инфраструктуры, без учёта памятников культурного наследия, ещё 1033 получили повреждения.

Одесса News информировала, что Миссия ЮНЕСКО готовит всеобъемлющий отчёт об ущербе, нанесённом ракетными ударами всемирному наследию в Одессе, к встрече стран-участниц Гаагской конвенции в декабре 2023 года.

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