Солнечную систему пронзил мощнейший луч, каково его происхождение

9 октября 2022 года Солнечную систему пронзил поток интенсивного излучения настолько мощный, что фактически ослепил большинство космических гамма-приборов. Учёные считают, что источником излучения был гамма-всплеск, или GRB (такие электромагнитные события считаются самыми яркими во Вселенной).

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте NASA 28 марта, пишет издание ГОРДОН.

Учёные NASA, которые исследовали этот всплеск, назвали его BOAT (аббревиатура слов the brightest of all time – самый яркий за всё время).

Всплеск спровоцировал срабатывание детекторов на космических аппаратах, и обсерватории по всему миру начали наблюдать за ним. Астрономы проанализировали эти данные и пришли к выводу, что такие события происходят раз в 10 тысяч лет.

«GRB 221009A, вероятно, был самым ярким всплеском в рентгеновском и гамма-излучении, который произошёл с момента возникновения человеческой цивилизации», – сказал ассистент-профессор физики и астрономии в Университете штата Луизиана Эрик Бернс.

Всплеск фактически ослепил большинство космических гамма-приборов, из-за чего они не могли напрямую зарегистрировать реальную интенсивность излучения, но американские учёные сумели восстановить информацию из космического телескопа Fermi.

Эти данные сравнили с данными, собранными китайским спутником SATech-01 и российским прибором «Конус» на спутнике NASA Wind.

Учёные пришли к выводу, что вспышка была в 70 раз ярче, чем любая из когда-либо наблюдавшихся.

«Сигнал от GRB 221009A шёл около 1,9 млрд лет, прежде чем достиг Земли, что делает его одним из самых близких известных «длинных» GRB, чей начальный, или быстрый, выброс длится более двух секунд. Астрономы считают, что эти всплески являются «криками рождения» чёрных дыр, образующихся, когда ядра массивных звёзд разрушаются под собственным весом. Быстро поглощая окружающую материю, чёрная дыра выбрасывает в противоположных направлениях потоки, содержащие частицы, ускоренные почти до скорости света. Эти струи пронзают звезду, испуская рентгеновские и гамма-лучи, которые устремляются в космос», – говорится в релизе.

При обнаружении такого типа GRB учёные ожидают найти яркую сверхновую звезду через несколько недель, но пока её не зафиксировали.

«Мы не можем однозначно утверждать, что это была сверхновая, что удивительно, учитывая яркость вспышки», – сказал профессор астрофизики из Нидерландов Эндрю Леван.

По его словам, для того, чтобы обнаружить звезду, использовали космические телескопы James Webb и Hubble.

«Если она и есть, то очень слабая. Мы планируем продолжить поиски, но возможно, что вся звезда рухнула прямо в чёрную дыру, а не взорвалась», – добавил Леван.

В NASA уточнили, что в ближайшие несколько месяцев James Webb и Hubble продолжат поиски звезды.

Видео: NASA Video/YouTube

