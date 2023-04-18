В Судане сгорел один из двух находящихся там украинских самолётов компании SkyUp



В аэропорту Хартума (Судан) во время боевых столкновений были повреждены или уничтожены более 20 самолётов, один из которых — самолёт украинской компании SkyUp.

Об этом написало 17 апреля издание The New York Times, информирует ГОРДОН.

Как отмечает издание, он был повреждён вскоре после того, как прилетел рано утром в субботу, 15 апреля, из Саудовской Аравии.

Согласно спутниковым снимкам, опубликованным компанией Maxar, рядом со сгоревшим фюзеляжем самолёта видна лестница. Никто из пассажиров не пострадал.

Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp загорелся во время попытки государственного переворота в Судане. Воздушные ворота захватил спецназ Судана.

Для справки. 15 апреля в Судане начались боевые действия с применением, в том числе тяжёлой, техники между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями сил быстрого реагирования (RSF).

RSF обвинила армию в нападении на её базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме.

Агентство Reuters охарактеризовало происходящее как «явную попытку государственного переворота». Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что «сопротивляются».

По состоянию на 17 апреля, в результате столкновений в Судане погибли 97 мирных жителей.

В день начала боёв в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа и два самолёта компании SkyUp. Людей удалось вывезти.

Как сообщала Одесса News, в рамках гуманитарной программы «Grain from Ukraine» Судан получает украинскую пшеницу, доставляемую «зерновым коридором» из Одессы.

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