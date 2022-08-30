В Турции произошёл взрыв на танкере, прибывшем из Украины

В Бандырме (Турция) во время работ по техническому обслуживанию произошёл взрыв на танкере, прибывшем из Украины.

По данным Stark Shipping, сообщает UMS, танкер Torc перевозил из украинского порта Рени в Бандырму 8 650 тонн подсолнечного масла. Судно прибыло в Бандырму через Стамбул, информирует Fleetmon.

«Во время ремонтных работ произошёл взрыв в трубе на судне, возник пожар, потушенный пожарными порта. Два члена экипажа, включая второго механика, получили ранения и были госпитализированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 29 августа танкер остаётся на стоянке в Бандырме.

Для справки. Torc — танкер под флагом Мальты, построенный в 2010 году. Порт приписки – Валлетта, Мальта. Дедвейт – 13 214 тонн.

Как сообщала Одесса News, 30 августа 2022 года первое зафрахтованное ООН судно с 23 тысячами тонн украинской пшеницы благополучно прибыло в Африку.

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