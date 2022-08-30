Умер Михаил Горбачёв

Умер российский политик, бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Об этом сообщило агентство ТАСС.

Отмечается, что Михаил Горбачёв умер вечером 30 августа на 92-м году жизни.

Информация получена в центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, где находился Горбачёв.

В клинике уточнили, что политик скончался «после тяжёлой и продолжительной болезни».

По данным Telegram-канала Mash, у Горбачёва были проблемы с почками. Накануне он приехал в ЦКБ на гемодиализ и остался в больнице.

В июне российский экономист Руслан Гринберг опубликовал в Facebook снимок Горбачёва, сделанный в больничной палате. Вероятно, это одна из последних публичных фотографий политика.

Тогда Telegram-канал Mash сообщил, что состояние Горбачёва «периодически ухудшается».

«Точные диагнозы не афишируют, но бывшего генсека около года наблюдают врачи. А недавно стали возить на диализ в московскую больницу. Время от времени Горбачёву проводят очистку крови», – было сказано в сообщении.

Эту информацию тогда подтвердил пресс-секретарь «Горбачёв-Фонда» Владимир Поляков.

«Все это прекрасно и давно, по-моему, знают, он и сам никогда не скрывал. В целом (дела у него) более-менее. Конечно, какие-то возрастные болезни мучают. Болезни-то и не уходят, к сожалению», – сказал он телеканалу «360» 30 июня.

Для справки. Горбачёв родился в 1931 году в селе Привольное (сейчас – Ставропольский край России). Окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и экономический факультет Ставропольского сельскохозяйственного института.

В 1952 году Горбачев вступил в КПСС. В 1970–1978 годах был первым секретарём Ставропольского краевого комитета КПСС, в 1985–1991 годах – генеральным секретарем ЦК КПСС. В 1987 году Горбачёв инициировал экономические и политические реформы в СССР, которые получили название «перестройка».

В 1990–1991 годах Горбачёв занимал должность президента СССР. Он первый и единственный человек, который находился на этом посту. Горбачёв сложил с себя полномочия в декабре 1991 года после того, как лидеры России, Украины и Беларуси подписали Беловежское соглашение о распаде СССР.

В 1996 году Горбачёв участвовал в выборах президента РФ, набрал 0,51% голосов. В 1990 году он был удостоен Нобелевской премии мира за вклад в разоружение и избавление человечества от военной угрозы.

В июле 2022 года российский журналист Алексей Венедиктов, который дружил с Горбачёвым, рассказал в интервью российскому Forbes, что Горбачёв негативно отнёсся к решению президента РФ Владимира Путина начать войну против Украины и тому, что происходит в России сейчас. «Я могу вам сказать, что он расстроен, конечно, он понимает, что происходит. Это было дело его жизни. Свободы – это дело Горбачёва», – сказал журналист.

Как сообщала Одесса News, в 2016 году Горбачёву установили кардиостимулятор.

Фото: Ruslan Grinberg / Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

