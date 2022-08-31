Педагоги Одессы советовались, как обеспечить качественную и безопасную учёбу

В Одессе прошла ежегодная августовская конференция педагогов.

Учителя Одессы подвели итоги прошедшего учебного года и обсудили планы на новый учебный год, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Знаю, как тяжело было в этот период, какими усилиями готовили укрытия и учебные материалы для того, чтобы начать обучение 1 сентября. У нас одна цель – победа, но мы не забываем о том, что наши школы и садики должны работать, и я благодарен каждому, кто помогает в этом деле», — обратился к педагогам мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как отметила директор Департамента образования и науки Елена Буйневич, сейчас 97% школьников выбрали дистанционное обучение, но ожидается, что эта цифра будет уменьшаться, когда родители увидят, как будет организован процесс обучения.

«Прошедший учебный год был сложным и необычным. Наступающий год будет ещё более необычным. Для нас очень важно организовать не только качественный, но и безопасный учебный процесс. Этим и занимаются все педагоги города», — добавила Елена Буйневич.

В ходе конференции Геннадий Труханов вручил педагогам почётные награды и грамоты за многолетний добросовестный труд, высокие трудовые достижения в профессиональной деятельности, весомый вклад в дело обучения подрастающего поколения и по итогам работы в 2021/2022 учебном году.

Как сообщала Одесса News, полицейские дали советы, что нужно положить в «тревожный рюкзак» школьника, который он будет брать с собой в укрытие.

Фото и видео: «Одесса»

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