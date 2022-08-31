117 захватчиков погибли за сутки на южных рубежах Украины

На южных рубежах украинские военные нанесли урон врагу – 117 захватчиков и более 30 единиц техники.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
В течение дня украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработаны удары по 4 пунктам управления вражеских войск и 4 транспортным артериям – Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам. Степень повреждения максимально ограничивает их использование.
«Нашей авиацией отработано 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов», – говорится в сообщении.
По подтверждённым результатам выполнения огневых задач, во вражеском войске «отминусовано»:
● 117 захватчиков
● 9 танков Т-72
● 3 реактивные системы залпового огня «Град»
● самоходная пушка «Гиацинт-С»
● самоходная гаубица «Мста»
● 18 единиц автобронетехники
● 4 склада боеприпасов в Баштанском районе Николаевской и Бериславском, Каховском, Херсонском районах Херсонской областей.
Как сообщала Одесса News, ВСУ уничтожили вражескую переправу через Днепр в районе села Львов на Херсонщине, держат под огневым контролем пути передвижения, а также места скопления российских захватчиков и их техники.
Высокоточным ударом HIMARS был уничтожен железнодорожный эшелон из более чем 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Бриловка Херсонской области.
На главном фото боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
Фото: ОК «Юг», Генштаб, Командование ВС, ВМС ВСУ/Facebook
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