117 захватчиков погибли за сутки на южных рубежах Украины

На южных рубежах украинские военные нанесли урон врагу – 117 захватчиков и более 30 единиц техники.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

В течение дня украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработаны удары по 4 пунктам управления вражеских войск и 4 транспортным артериям – Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам. Степень повреждения максимально ограничивает их использование.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 30.08.2022

«Нашей авиацией отработано 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов», – говорится в сообщении.

По подтверждённым результатам выполнения огневых задач, во вражеском войске «отминусовано»:

● 117 захватчиков

● 9 танков Т-72

● 3 реактивные системы залпового огня «Град»

● самоходная пушка «Гиацинт-С»

● самоходная гаубица «Мста»

● 18 единиц автобронетехники

● 4 склада боеприпасов в Баштанском районе Николаевской и Бериславском, Каховском, Херсонском районах Херсонской областей.

Как сообщала Одесса News, ВСУ уничтожили вражескую переправу через Днепр в районе села Львов на Херсонщине, держат под огневым контролем пути передвижения, а также места скопления российских захватчиков и их техники.

Высокоточным ударом HIMARS был уничтожен железнодорожный эшелон из более чем 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию ​​Бриловка Херсонской области.

На главном фото боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, Командование ВС, ВМС ВСУ/Facebook

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