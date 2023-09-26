Этой ночью враг снова атаковал ударными беспилотниками Одесскую область

В течение двух ночных часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. Силы противовоздушной обороны работали очень напряжённо. Большинство дронов сбито.

Об этом сообщил в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«К сожалению, в Измаильском районе произошли попадания в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжёлой травмой руки госпитализировали», — написал глава областной администрации.

Также Олег Кипер проинформировал, что повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Спасатели ликвидировали пожары.

Одесса News информировала о том, что Одесской областной прокуратурой начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны — ракетному обстрелу Одессы ночью 25 сентября.

Фото: пресс-служба Одесской облгосадминистрации

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