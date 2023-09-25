Американские танки Abrams уже в Украине.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram 25 сентября.

По словам Зеленского, об этом на совещании 25 сентября сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Хорошие новости от министра Умерова. Abrams уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договорённостей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок», – написал он.

Одесса News информировала, что президент США Джо Байден во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон в сентябре 2023 года объявил о поставке Украине таких танков.

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