Украине передадут 160 австралийских систем ПВО Slinger, способных сбивать дроны

Оборонная компания из Австралии Electro Optic Systems (EOS) подготовит для Украины 160 систем противовоздушной обороны Slinger, которые способны уничтожать вражеские цели, в том числе на морозе.

Об этом говорится в статье издания Defense Connect, пишет ГОРДОН.

Отмечается, что система Slinger, которую можно установить на автомобиль, способна отслеживать цель на расстоянии 450 метров и уничтожать его с помощью пулемёта Mag58 калибра 7,62 мм и пушки калибра 30 мм (скорострельностью 100 или 200 выстрелов в минуту с использованием тепловизионного и ночного видения), как на ударном вертолёте Boeing Apache.

Вице-президент EOS по оборонным системам Мэтт Джонс рассказал, что систему демонстрировали в присутствии украинцев и они заявили, что у них сейчас «нет ничего подобного, и были очень впечатлены».

В австралийской компании объявили, что уже подписаны контракты на поставку Slinger Украине: 110 систем на базе американского гусеничного бронетранспортёра М113 и 50 систем на базе австралийской бронемашины Bushmaster. Их стоимость составляет порядка 170 млн австралийских долларов (около $110 млн).

В компании-производителе отмечают, что указанные системы ПВО способны работать «во всём диапазоне температур, в частности, на морозе», что и было продемонстрировано представителям Украины.

Как сообщала в апреле 2023 года Одесса News, Австралия предоставит Украине около сотни дистанционных систем вооружения (RWS) стоимостью до 80 млн. долларов.

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