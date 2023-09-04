Уникальный батл «Наука против магии» пройдёт в Одесском театре музкомедии

9 сентября в Одесском театре музкомедии пройдёт уникальное противостояние: «Наука против Магии» — уникальное сочетание фокусов и научных экспериментов.

Вы будете свидетелями невероятного состязания между двумя ремёслами, которое оставит вас в полном восторге и восторге. Наслаждайтесь эпической битвой между фокусниками и учёными, которая оживит ваше воображение и заставит задуматься о возможностях искусства и знаний.

Шоу предлагает вам не только быть зрителем, но и активным участником в роли жюри. Ваш голос будет иметь большое значение для определения победителя каждого блока шоу.

Батл «Наука против Магии» – это новое шоу, полное взаимодействия с аудиторией, аналогов которому ни в Украине, ни в других частях света вы не найдёте.

Вы узнаете, как можно из огня доставать разные волшебные вещи и распилить человека пополам; что такое настоящая манипуляция волшебника; увидите своими глазами, что такое левитация и как можно заставить необычные предметы подниматься в воздух; познакомитесь с классической игрой уличных фокусников; узнаете, что такое ментализм.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь. Детям бесплатно до 4 лет без предоставления отдельного места.

Приходите к 11.00.

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

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