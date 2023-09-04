Жизнь продолжается: на минувшей неделе в Одессе родились 159 малышей

На прошлой неделе в Одессе родились 159 малышей – это на 13 детей больше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщил Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что за неделю население Одессы пополнили 90 мальчиков и 69 девочек.

Все городские роддома работают в полном объёме, медперсонал находится на рабочих местах.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил первого малыша, родившегося в Одессе 2 сентября – в День города. Ею оказалась девочка — маленькая одесситка Дарья, родившаяся ночью в 00:03.

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