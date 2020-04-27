Коронавирус продолжает распространяться по Одесской области

Коронавирус продолжает распространяться одесским регионом. Вспышки зафиксированы в 11 городах и 17 районах области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый.

По состоянию на 10:00 27 апреля ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины» подтвердил 240 случаев заболевания коронавирусом, в т.ч. 13 детей и 60 медиков.

Максим Куцый отметил, что крупнейшие вспышки зафиксированы в Одесса — 57 (дети — 3, медработники — 8), Подольске — 93 (1 — ребёнок, медработники — 43) и в Беляевском районе — 30 (медработники — 2)

Также зарегистрировано 12 выздоровевших пациентов, — отметил глава ООГА.

По мнению Максима Куцого, «эпидемическая ситуация в регионе остаётся нестабильной. За неделю количество пациентов с подтверждённым коронавируса выросло почти на 100 человек».

Поэтому, считает глава облгосадмиистрации, «чрезвычайно важно ближайшие недели соблюдать карантин и пройти пик заболеваемости без взрывного роста инфицированных».

Также, по мнению Куцого, в Подольске местными властями, районным руководством и медработниками было принято недостаточно карантинных и санитарных мер для предотвращения распространения болезни. Как результат — 88 больных в городе, почти половина — медработники.

«Мною отправлены в город для контроля за ситуацией эксперты медицины катастроф», — сообщил председатель ОГА. Специальная комиссия облгосадминистрации выяснит причины резкого ухудшения эпидситуации в райцентре и будет постоянно контролировать работу медработников.

По его словам, спецкомиссия будет отслеживать эпидемическую ситуацию в режиме 24/7 и круглосуточно докладывать о состоянии пациентов, работу главных врачей медучреждений, а также действия городской и районной власти по борьбе с коронавирусом, а представители Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и других служб усилят контроль за соблюдением карантина в районе.

Тем временем в порт Черноморска прибыл очередной паром с эвакуированными из Турции украинцами. Как сообщает местное издание «Черноморск News», на борту парома было более 90 человек. Пассажиры прибыли из Стамбула, Измира и Бурсы. Все они пройдут 14-дневный карантин.

Как сообщала Одесса News, всего состоянием на 9.30 утра 27 апреля в Украине умерли 220 человек, подтверждено 9 009 случаев COVID-19, из них 392 за последние сутки.

Фото: Думская , «Черноморск News»