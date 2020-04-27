В Саудовской Аравии больше не будут пороть преступников

Верховный суд Саудовской Аравии отменил такой вид наказания за правонарушения как порка кнутом.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

«Саудовская Аравия отменила порки кнутом как вид наказания, согласно решению Верховного суда королевства», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в суде подчеркнули, что такой шаг делается в рамках реформы системы защиты прав человека, внедрённой королём и его сыном, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, которого нередко называют фактическим руководителем государства.

Последний раз публично порку плетями в Саудовской Аравии применяли в 2015 году. Тогда местного блогера Райфа Бадави наказали за киберпреступления и оскорбление ислама. В течение недели ему нанесли 1000 ударов плетью, от чего мужчина чуть не умер.

Как сообщала Одесса News, в 2019 году в 20 странах мира казнили не менее 657 человек, в том числе в Саудовской Аравии — 184 человека.