В мире за год казнили 657 человек

В 2019 году в 20 странах мира казнили не менее 657 человек.

Это следует из отчёта правозащитной организации Amnesty International, сообщает DW.

Речь идёт лишь о задокументированных случаях исполнения смертных приговоров, — говорится в отчёте.

В Китае, по оценкам Amnesty International, казнили «тысячи» людей, однако страна не попала в статистику, так как не предоставляет официальных данных.

В Иране казнили 251 человека, из них четверо были несовершеннолетними.

В Саудовской Аравии смертной казни подверглись 184 человека. Это самое большое количество казней, зафиксированное в этой стране в течение времени наблюдения.

В Ираке казнили не менее ста человек (вдвое больше, чем год тому назад).

«Смертная казнь несовместима с основными правами человека, её следует, наконец, отменить во всём мире», — заявил генеральный секретарь Amnesty International в Германии Маркус Бееко.

В Европе единственным государством, где ещё прибегают к смертной казни, остаётся Беларусь.

Как сообщала Одесса News, в 2018 году в мире казнили по крайней мере 690 человек. Больше всего смертных приговоров было исполнено в Китае, Иране и Саудовской Аравии.