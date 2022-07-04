Жизнь продолжается: на прошлой неделе в Одессе родились 128 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 128 малышей.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета, количественное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные девочки – на свет появились 65 маленьких одесситок и 63 юных одессита.

Наибольшее число родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №7 – здесь увидели свет 37 малышей.

Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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