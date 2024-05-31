В Одесском парке Марка Твена состоится большой детский праздник

В одесском парке Марка Твена (бывший им. М. Горького) 2 июня состоится большой детский праздник «More Fest дети от благотворительного фонда “Держи!».

На празднике детей и их родителей ждут шоу научных чудес, ярмарка народных мастеров, аквагрим, мастер-классы, сладкая вата, воздушные шарики, мыльные пузыри, а также новый проект «Попробуй себя оператором дрона», розыгрыш победы и Блиц-лотерея, проекты “Свободные игрушки” и “Свободные книги”, выставка артефактов современной войны “Несокрушимость”.

Праздник будет проходить с 15 до 19 часов.

Вход в парк с ул. Варненской, сцена за кинотеатром.

Вход свободный.

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