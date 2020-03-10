В Одессу из Грузии с любовью 28 марта приедет Вахтанг Кикабидзе

28 марта в 19.00 в Одесской филармонии выступит Вахтанг Кикабидзе с концертной программой «Из Грузии с любовью».

Вахтанг Кикабидзе — грузинский певец, автор песен, киноактёр, сценарист, кинорежиссёр. Народный артист Грузии, Заслуженный артист Украины. За почти 60 лет творческого пути Кикабидзе удалось покорить сердца многих поколений своей искренностью и теплотой голоса, неподражаемой самобытностью в кино.

Свободная и доверительная манера исполнения лирических песен всегда достигает самых потаённых уголков человеческой души. Лёгкий акцент Кикабидзе моментально переносит нас в страну гор Кавказа, истинной мужской чести и солнечного винограда. Песни «Мои года — моё богатство», «Проводы любви», «Чито гврито» до сих пор любимы многими слушателями, а фильмы «Мимино», «Не горюй!», «ТАСС уполномочен заявить…» входят в золотой фонд кино.



Плей-лист Вахтанга Кикабидзе – от грузинских народных песен до современных шлягеров. Тембр голоса и манера исполнения вызывают у слушателя небывалый поток эмоций и понимания глубинного «Я».

Вахтанг Кикабидзе — крепкий орешек. Не смотря на столь длительный творческий путь, его песни не утратили актуальность и сегодня. Всё также будоражат умы и чувства песни «Тбилисо» и «Сулико».

Нежность, честность и проникновенность всегда остаются главным коньком на всех концертах Вахтанга Кикабидзе.

Начало концерта в 19 часов.

Билеты от 300 до 1450 гривен можно купить здесь.