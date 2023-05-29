В Одессе покажут комедийный моноспектакль “Суперстар”

3 июня в Одесском культурном центре состоится комедийный моноспектакль “Суперстар”.

Вас ждёт комический монолог в жанре звукоимитации. Все его переживания можно услышать в прямом смысле, даже когда он молчит. Ведь герой спектакля уже прожил 70 лет и его тело может рассказать гораздо больше, чем он сам. Он рассуждает, как он стар и одинок, как далеки от его проблем современные тридцатилетние. Но, несмотря ни на что, жизнь существует и в этом возрасте, и её совсем нельзя назвать печальной.

Комедийный моноспектакль о старости. Неожиданные впечатления. Интересная тема для шуток и размышлений. Через неопределённые звуки и сопения начинает проступать понимание другого человека. Других чувств и жизни. Интуитивные догадки постепенно погружают нас в реальную, длинную и разнообразную историю. И мы понимаем, что не такое уж скучное будущее ждёт всех долгожителей.

Приходите к 18.00.

Адрес: ул В.Стуса, 2″Б»/7.

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