В Одессе отметят День Конституции фестивалями, флешмобами и мегамаршем

28 июня в Одессе отметят годовщину Конституции Украины.

В этот день в 10:00 в парке имени Т.Шевченко состоится торжественная церемония возложения корзин и цветов к памятнику Великому Кобзарю. На период возложения цветов к памятнику Шевченко (с 9:40 до 10:20) будет временно прекращено движение автотранспортных средств на участке от дома №24 до дома №36 по ул. Маразлиевской и Сабанскому переулку. Церемония будет проходить с соблюдением карантинных требований и ограничений.

В честь праздника на зданиях и жилых домах Одессы будет размещён Государственный Флаг Украины.

К годовщине Конституции Украины в Одессе пройдут: тематические выставки, тренинги, концерты, фестиваль «Одесса-Июнь-Фолк-Фест», мегамарш в вышиванках, а также информационные обзоры и круглые столы.

В частности, выставка творческих работ украинского художника Дмитрия Штеникова «Моя цветущая Украина»

пройдёт с 22 июня по 12 июля в КУ «Городская художественная галерея» (ул. Успенская, 4б).

22–24 июня пройдёт Международный фестиваль «Одесса-Июнь-Фолк-Фест» в Летнем театре Горсада.

26 июня Мегамарш в вышиванках (13:00 – 15:00) («Пассаж» по ул. Дерибасовской, 27 – ул. Дерибасовская – ул. Ришельевская – Приморский бульвар).

Праздничный концерт Одесского муниципального театра духовой музыки им.Салика 26 – 27 июня в парке им.Т.Г.Шевченко (эстрадная площадка «Ракушка»).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.