В Одессе выступят Rammstein с Симфоническим оркестром Tribute Show

23 марта в Одесской областной филармонии состоится концерт Rammstein с Симфоническим оркестром Tribute Show.

Невероятный подарок для всех фанатов немецких звёзд металла. Мощное сочетание хитов Rammstein с симфоническим звучанием. Всплеск накрытой с головой энергии. Уникальное шоу, потрясающее фантастическим мастерством музыкантов, невероятными костюмами, декорациями и эффектами.

Хиты легенды Rammstein будут звучать как никогда мощно!

Приходите к 18 часам, чтобы на 90 минут оставить все проблемы и оторваться так, как давно мечтали.

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