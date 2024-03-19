Одесская прокуратура занялась организаторами бегства за рубеж «уклонистов»

Прокуроры Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы разоблачили и сообщили о подозрении двум жителям Одесской области по факту незаконной переправки ими лиц через государственную границу Украины.

По сообщению пресс-службы Одесской облпрокуратуры, подозреваемые подыскивали военнообязанных мужчин, которые намеревались незаконно уехать из Украины, и за 5300 долларов США предлагали переправить их вне пунктов пропуска через украинско-молдовскую границу.

«Бегство за границу обеспечивали через заболоченные участки на одном из рукавов Днестра — реке Турунчук», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «клиентов» на автомобиле доставляли в «место перехода», проводили инструктаж и экипировали защитными костюмами для преодоления плавней.

Микроавтобус с 8 военнообязанными задержали за 500 метров до украино-молдовской границы, в пределах села Граденицы Одесского района. Подозреваемым избраны меры пресечения — содержание под стражей.

Устанавливается полный круг участников, причастных к схеме незаконного заработка.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года пограничники Подольского отряда с помощью коптера зафиксировали движение нескольких групп нарушителей возле приднестровского сегмента украино-молдавской границы на территории Одесской области.

Фото: Одесская облпрокуратура

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy