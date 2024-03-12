Директор больницы в Одесской области растратил более 1 млн грн при закупке котлов

Директору одного из медицинских коммунальных предприятий в Одесской области, депутату Овидиопольского поселкового совета сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств на сумму более 1, 2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, руководитель медучреждения в 2023 году заключил с физическим лицом-предпринимателем договор на приобретение радиаторов и котлов для систем центрального отопления больницы по цене значительно выше рыночной в размере 1,9 млн. гривен.

Отмечается, что после проведения закупки эти средства были перечислены на счёт предпринимателя. Однако подозреваемый вместо новых котлов приобрёл два подержанных с запчастями и оборудованием к ним, рыночная стоимость которых на момент заключения договора составляла около 700 тыс. гривен.

Такими противоправными действиями директор медицинского учреждения нанёс ущерб больнице более чем на 1,2 млн гривен.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года прокуроры Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы сообщили о подозрении физическому лицу-предпринимателю в завладении бюджетными средствами и служебном подлоге при ремонте простейшего укрытия заведения общего среднего образования в Хаджибейском районе города.

Фото: Прокуратура в Одесской области

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