Одесская прокуратура положила конец краже дизельного топлива на железной дороге

Правоохранители прекратили сделку по краже дизельного горючего на железной дороге в Одесской области.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, два жителя Болградского района совместно с работниками одного из локомотивных депо Одесской железной дороги «наладили систематическое похищение дизельного топливая путём беспрепятственного вмешательства в замкнутую топливную систему тепловозов Укрзализныци».

В частности, подельники из числа работников Укрзализныци повреждали опломбированные отверстия резервуаров и откачивали дизтопливо в заранее подготовленную тару. Затем накраденное при движении тепловоза сбрасывали в заранее оговорённые места на соответствующих участках по маршруту следования.

В свою очередь, дельцы собирали сброшенные канистры с топливом и реализовывали его преимущественно среди фермеров.

Правоохранители задержали подельников на «горячем» с 1,5 тоннами дизеля, который они украли в течение одной ночи.

В ходе обысков изъято более 3 тонн дизтоплива, средства, принадлежности для скачивания, транспортировки, хранения похищенного имущества, мобильные терминалы, техническую документацию, черновые записи и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Задержанным сообщено о подозрении в краже и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время принимаются меры по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц из числа сотрудников Укрзализныци.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2923 года сотрудники аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО «Укрзализныця» ликвидировали схему хищения 250 тонн дизельного топлива в локомотивном депо «Одесса-Сортировочная».

Фото: Одесская облпрокуратура

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