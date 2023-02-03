«Укрзализныця» ликвидировала схему хищения дизтоплива в Одессе

Сотрудники аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО «Укрзализныця» ликвидировали схему хищения 250 тонн дизельного топлива в локомотивном депо «Одесса-Сортировочная».

Об этом компания сообщила в Telegram 2 февраля.

В ходе проверки выяснилось, что руководство депо заключило безоплатный договор с частной компанией на перевозку горючего. Горючее вывозили, прикрываясь этим договором, как правило, в выходные дни, но в пункт назначения оно не попадало, — отмечается в сообщении.

Железнодорожное ведомство также отмечает, что по документам подрядчик якобы тратил на перевозку горючего с базы на базу двое суток, при этом расстояние между ними 40 км.

В настоящее время идёт дальнейшая проверка, а фигуранты схемы уволены из компании, говорится в сообщении.

«Укрзализныця» добавила, что передала все материалы в правоохранительные органы.

Как сообщала Одесса News, 2 февраля 2023 года в Одесской области Нацполиция ликвидировала масштабную схему хищения государственных средств, выделенных на закупку товаров гуманитарного и военного назначения.

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