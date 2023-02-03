Одесская полиция ликвидировала масштабную схему хищения госсредств

В Одесской области Нацполиция ликвидировала масштабную схему хищения государственных средств, выделенных на закупку товаров гуманитарного и военного назначения.

Об этом сообщил в Facebook и.о главы Нацполиции Украины Иван Выговский.

В незаконных сделках подозревают чиновников Одесской областной военной государственной администрации, в частности, директора областного департамента финансов ООВА Марину Зинченко, бывшего заместителя начальника ООВА Олега Муратова.

По данным следствия, на основании решения Кабинета Министров Украины «Об обеспечении неотложных потребностей населения в условиях военного положения» на закупку продуктов было выделено 500 млн грн, а на закупку специального снаряжения и военного обмундирования для подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований территориальной громады Одессы — свыше 106 млн. грн. Вместо того, чтобы направить выделенные Правительством Украины средства на нужды местного населения и военных, должностные лица областной военной администрации разработали схему их присвоения: товары покупали по ценам, которые значительно выше рыночных, а полученную разницу распределяли между всеми участниками сделки.

«Только по одному договору на закупку продуктов фигуранты заработали более 7 млн грн. Среди фигурантов – бывший заместитель председателя Одесской областной военной администрации, начальник одного из департаментов (депутат Одесского областного совета) и начальник отдела облвоенадминистрации. Им объявлено о подозрении за присвоение, растрату имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением», — заявил Выговский.

Установлено, что в апреле 2022 года только по одному заключённому с подконтрольным обществом договору на закупку продуктов на 40 миллионов гривен разница в стоимости достигла семи миллионов. «Но сумма присвоенных бюджетных средств может быть в разы больше, поэтому работа следователей продолжается», — сообщил и.о. Председателя Нацполиции Украины.

Как сообщала Одесса News, 2 февраля СБУ задержала чиновника Одесской областной военной администрации Сергея Чухрия, требовавшего деньги с предпринимателей.

Фото и видео: Нацполиция

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