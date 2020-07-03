В Одессе пытались ограбить гражданку Вьетнама, но полиция упредила преступлениев

Во время совершения разбоя в отношении гражданки Вьетнама в Одессе в подъезде её дома правоохранители задержали группу напавших на неё.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, 2 июля сотрудники прокуратуры, СБУ и полиции задержали группу мужчин во время совершения разбойного нападения.

Отмечается, что в правоохранительные органы поступила информация о том, что неустановленная группа лиц планирует разбойное нападение на предпринимателя промрынка «7-й километр» для завладения её средствами.

Правоохранители предупредили нападение на предпринимателя, во время которого задержали трёх злоумышленников в подъезде дома потерпевшей.

По информации прокуратуры, решаются вопросы о подозрении и избрании меры пресечения задержанным. Также проверяется их причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Как сообщала Одесса News, в марте 2020 года были взяты под стражу четверо жителей Измаильского района, подозреваемых в совершении разбоя в Одессе в доме одесской предпринимательницы.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Одесской области