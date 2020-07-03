Кто в Одессе 4 июля останется без света

4 июля в связи с проведением запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Балковская: 31
|9:00
4 июля
|17:00
4 июля
|Заплан.
|Гаршина переулок: 5/3, 5/7, 18
|9:00
4 июля
|17:00
4 июля
|Заплан.
|Княжеская: 2, 4, 5, 9, 10, 11
|9:00
4 июля
|17:00
4 июля
|Заплан.
|Костанди: 5, 5/4, 5-А, 5/11, 5/12, 5/13, 5/15, 6, 6А, 6Б, 6Г, 6Д, 6е, 6к, 7, 7/5, 7/29, 7/33, 7/39, 7/41, 8/2, 8/3, 8/5, 8/8, 9, 10, 10А, 10В, 11, 12, 12/2, 12А, 13, 13А, 13Б, 13Б-2, 13В, 13/В-2, 14, 14/2, 14/4, 14/7, 14/9, 14/А, 14в, 14Ж, 14/12, 14/20, 14/21, 14/23, 14/24, 14/26, 14уч11, 15, 15А, 15/Б, 15В, 16, 17, 17А, 17В, 18, 18А, 18Б, 18В, 19, 20, 22, 22а, 23, 23А, 24, 24б, 24г, 25, 86, 87, 89, 147, 722
|9:00
4 июля
|17:00
4 июля
|Заплан.
|Костанди 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 4-4А, 4Б, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15
|9:00
4 июля
|17:00
4 июля
|Заплан.
|Костанди 3-й переулок: 1/3, 2, 2А, 2Б, 2Г, 3, 4, 6, 7, 8, 8/3, 9, 9-11, 11, 13, 57
|9:00
4 июля
|17:00
4 июля
|Заплан.
|Куприна: 9а
|9:00
4 июля
|17:00
4 июля
|Заплан.
|Новосельского улица: 1, 8, 10, 12
|9:00
4 июля
|17:00
4 июля
|Заплан.
|Пастера улица: 1/3, 2
|9:00
4 июля
|17:00
4 июля
|Заплан.
|Украинский 1-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11
|9:00
4 июля
|17:00
4 июля
|Заплан.
|Украинский 2-й переулок: 1, 2
|9:00
4 июля
|17:00
4 июля
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 78/24
|9:00
4 июля
|17:00
4 июля
|Заплан.