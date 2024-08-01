1 августа из-за проведения аварийных работ часть жителей Одессы останется без света

Часть одесситов 1 августа будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Южными РЭС по таким адресам: пер. Загородный, 9, пер. Кошевого, 5/В, Симоненко, 1,11А. Работы до 19:00.

Северные РЭС: 2-я Пересыпская, 32, 34, 3-я Пересыпская, 19 – 27, 7-я Пересыпская, 8 – 50, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 17-84, Жевахова гора, 3, 11-81, Карышковского, 2-60, Локомотивная, 1-27, Рыночная, 7, пер. 10-й Черноморский, 1-20, пер. 13-й Черноморский, 1 – 44, пер. 1-й Балтский, 1-11, пер. 1-й Черноморский, 1-44, пер. 2-й Балтский, 1-32, пер. 2-й Черноморский, 1-34, пер. 3-й Балтский, 1-39, пер. 3-й Черноморский, 1-34, пер. 4-й Балтский, 2-14, пер. 4-й Черноморский, 1-43, пер. 5-й Балтский, 7-25, пер. 5-й Черноморский, 1-10, пер. 6-й Балтский, 1-47, пер. 6-й Черноморский, 1-10, пер. 7-й Балтский, 1-14, пер. 7-й Черноморский, 1-8, пер. 8-й Балтский, 1-11, пер. 8-й Черноморский, 1-54, пер. 9-й Черноморский, 6-18, Савранский переулок (пер. Большевистский), 3-10. Работы до 19:00.

Центральные РЭС: Б-р Итальянский, 2, 4, 11, Гимназическая, 23, 25. Работы до 17:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, благодаря заблаговременному завершению ремонтов на двух блоках атомных станций и понижению температуры воздуха ситуация в энергетике стабилизировалась. Но дефицит мощности в системе сохраняется, поскольку страна-агрессор РФ постоянно атакует критическую инфраструктуру.

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