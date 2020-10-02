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  3. Кто в Одессе в субботу, 3 октября, останется без света

Кто в Одессе в субботу, 3 октября, останется без света

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3 октября в связи с проведением запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию. 

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети». 

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

 Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Академическая (Пионерская):  5А, 6, 6А, 6Д, 9, 9А, 9А-9Б, 9Б, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 11е, 14 7:00
3 октября		 20:00
3 октября		 Заплан.
10 Апреля:  2, 3, 4, 5, 6, 8 9:00
16 сентября		 18:00
16 октября		 Заплан.
Армейская:  7, 8, 9, 10, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 14/1, 15, 15А, 17, 17А 7:00
3 октября		 20:00
3 октября		 Заплан.
Бабаджаняна Маршала:  40, 68, 68/1 0:00
3 октября		 23:00
3 октября		 Заплан.
Ботанический переулок:  6 7:00
3 октября		 20:00
3 октября		 Заплан.
Вильямса Академика:  75, 77 0:00
3 октября		 23:00
3 октября		 Заплан.
Дидрихсона:  3, 5, 5а, 9, 11 9:00
16 сентября		 18:00
16 октября		 Заплан.
Зоопарковая:  3, 5, 5А, 7, 7а, 7Б, 9, 9А, 9Б, 11, 11А, 13, 13А, 13Б, 13В, 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 17Г, 19, 21 7:00
3 октября		 20:00
3 октября		 Заплан.
Ицхака Рабина:  2, 4 0:00
3 октября		 23:00
3 октября		 Заплан.
Кленовая:  2, 2а, 2а:, 4, 6, 11, 13 7:00
3 октября		 20:00
3 октября		 Заплан.
Королёва Академика:  34/1, 79, 79/1, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 83/1, 100, 100/1, 102, 104, 104/1, 104/2, 104/3 0:00
3 октября		 23:00
3 октября		 Заплан.
Лунина Контр-адмирала:  7А, 7Б 0:00
3 октября		 23:00
3 октября		 Заплан.
Лунный переулок:  1 7:00
3 октября		 20:00
3 октября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 13-я Линия:  1, 1а, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0:00
3 октября		 23:00
3 октября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 11-я Линия:  6, 8 0:00
3 октября		 23:00
3 октября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 12-я Линия:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8 0:00
3 октября		 23:00
3 октября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 14-я Линия:  1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8 0:00
3 октября		 23:00
3 октября		 Заплан.
Маршала Жукова:  4/1, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6 0:00
3 октября		 23:00
3 октября		 Заплан.
Маршала Говорова:  2, 5А, 5Б, 10Б, 18, 18Б 7:00
3 октября		 20:00
3 октября		 Заплан.
Мечникова:  36, 36а 9:00
16 сентября		 18:00
16 октября		 Заплан.
Светлый переулок:  1, 1Б, 2, 2А, 3 7:00
3 октября		 20:00
3 октября		 Заплан.
Сегедская:  5, 5А, 5Б, 7, 7А, 9, 9А, 11, 13, 15, 15Б, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 21Б, 23, 23а, 23Б, 523, 539, 554, 561, 589, 596, 5100, 5111, 5122, 5127, 5155, 5160 7:00
3 октября		 20:00
3 октября		 Заплан.
Солнечная:  2, 2а, 3/1, 3/1а 7:00
3 октября		 20:00
3 октября		 Заплан.
Тенистая:  2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6/1-А, 6/2, 6/3, 6/4, 6/4-а, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/9б, 6А, 6А/14, 6Б, 6/10, 6/10а, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/21, 612, 617 7:00
3 октября		 20:00
3 октября		 Заплан.
Тульская:  68, 70, 72, 74, 76, 76-А, 77, 78, 79, 80, 80а, 81, 81а, 82, 83, 84, 84а, 85, 87, 87а, 89, 93, 821 0:00
3 октября		 23:00
3 октября		 Заплан.
Фонтанская дорога:  15, 15/2, 15А, 15Б, 25Г, 25Д 7:00
3 октября		 20:00
3 октября		 Заплан.
Фонтанская дорога:  106-Б, 106/30, 114, 114/2, 114/4, 114/7, 114б, 114в, 114Г, 114/10, 159, 159А, 165, 171 9:00
3 октября		 20:00
3 октября		 Заплан.
Черняховского:  1, 1А, 3, 4, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 14, 20, 20А, 20Б 7:00
3 октября		 20:00
3 октября		 Заплан.
Шевченко проспект:  8/13 7:00
3 октября		 20:00
3 октября		 Заплан.
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