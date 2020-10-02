Кто в Одессе в субботу, 3 октября, останется без света

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Причина Академическая (Пионерская): 5А, 6, 6А, 6Д, 9, 9А, 9А-9Б, 9Б, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 11е, 14 7:00

3 октября 20:00

3 октября Заплан. 10 Апреля: 2, 3, 4, 5, 6, 8 9:00

16 сентября 18:00

16 октября Заплан. Армейская: 7, 8, 9, 10, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 14/1, 15, 15А, 17, 17А 7:00

3 октября 20:00

3 октября Заплан. Бабаджаняна Маршала: 40, 68, 68/1 0:00

3 октября 23:00

3 октября Заплан. Ботанический переулок: 6 7:00

3 октября 20:00

3 октября Заплан. Вильямса Академика: 75, 77 0:00

3 октября 23:00

3 октября Заплан. Дидрихсона: 3, 5, 5а, 9, 11 9:00

16 сентября 18:00

16 октября Заплан. Зоопарковая: 3, 5, 5А, 7, 7а, 7Б, 9, 9А, 9Б, 11, 11А, 13, 13А, 13Б, 13В, 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 17Г, 19, 21 7:00

3 октября 20:00

3 октября Заплан. Ицхака Рабина: 2, 4 0:00

3 октября 23:00

3 октября Заплан. Кленовая: 2, 2а, 2а:, 4, 6, 11, 13 7:00

3 октября 20:00

3 октября Заплан. Королёва Академика: 34/1, 79, 79/1, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 83/1, 100, 100/1, 102, 104, 104/1, 104/2, 104/3 0:00

3 октября 23:00

3 октября Заплан. Лунина Контр-адмирала: 7А, 7Б 0:00

3 октября 23:00

3 октября Заплан. Лунный переулок: 1 7:00

3 октября 20:00

3 октября Заплан. Люстдорфская дорога 13-я Линия: 1, 1а, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0:00

3 октября 23:00

3 октября Заплан. Люстдорфская дорога 11-я Линия: 6, 8 0:00

3 октября 23:00

3 октября Заплан. Люстдорфская дорога 12-я Линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8 0:00

3 октября 23:00

3 октября Заплан. Люстдорфская дорога 14-я Линия: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8 0:00

3 октября 23:00

3 октября Заплан. Маршала Жукова: 4/1, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6 0:00

3 октября 23:00

3 октября Заплан. Маршала Говорова: 2, 5А, 5Б, 10Б, 18, 18Б 7:00

3 октября 20:00

3 октября Заплан. Мечникова: 36, 36а 9:00

16 сентября 18:00

16 октября Заплан. Светлый переулок: 1, 1Б, 2, 2А, 3 7:00

3 октября 20:00

3 октября Заплан. Сегедская: 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 9, 9А, 11, 13, 15, 15Б, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 21Б, 23, 23а, 23Б, 523, 539, 554, 561, 589, 596, 5100, 5111, 5122, 5127, 5155, 5160 7:00

3 октября 20:00

3 октября Заплан. Солнечная: 2, 2а, 3/1, 3/1а 7:00

3 октября 20:00

3 октября Заплан. Тенистая: 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6/1-А, 6/2, 6/3, 6/4, 6/4-а, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/9б, 6А, 6А/14, 6Б, 6/10, 6/10а, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/21, 612, 617 7:00

3 октября 20:00

3 октября Заплан. Тульская: 68, 70, 72, 74, 76, 76-А, 77, 78, 79, 80, 80а, 81, 81а, 82, 83, 84, 84а, 85, 87, 87а, 89, 93, 821 0:00

3 октября 23:00

3 октября Заплан. Фонтанская дорога: 15, 15/2, 15А, 15Б, 25Г, 25Д 7:00

3 октября 20:00

3 октября Заплан. Фонтанская дорога: 106-Б, 106/30, 114, 114/2, 114/4, 114/7, 114б, 114в, 114Г, 114/10, 159, 159А, 165, 171 9:00

3 октября 20:00

3 октября Заплан. Черняховского: 1, 1А, 3, 4, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 14, 20, 20А, 20Б 7:00

3 октября 20:00

3 октября Заплан. Шевченко проспект: 8/13 7:00

3 октября 20:00

3 октября Заплан.