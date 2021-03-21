Кому в Одессе 22 марта отключат свет

22 марта в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-й Дачный переулок: 1а, 1Б, 1-Г, 1, 1/10, 3, 3а, 5, 5/2, 5а, 11, 16
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|17:00
22 мар.
|11-й Черноморский: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 26, 28
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|17:00
22 мар.
|12-й Черноморский: 1, 2, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|17:00
22 мар.
|2-й Дачный пер.: 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|17:00
22 мар.
|8 Марта: 98, 102, 104, 105, 105А, 107, 109, 109В, 110, 111, 111А, 111Б, 112, 113, 113В, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 122_1, 122А, 123, 124, 125, 125а, 127, 129, 131, 131А, 133, 135, 137, 139, 139А, 141, 143, 143А, 145А, 147, 149, 151, 153, 157, 161А, 163, 165, 169, 169А, 171, 171А, 173, 177, 177А, 179, 179А, 181а, 183, 185, 187Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|17:00
22 мар.
|9-й Черноморский: 2, 4, 4_2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|17:00
22 мар.
|Адмиральский проспект, Малиновский район: 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 30
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
|Адмиральский проспект, Киевский р-н: 1а, 1Б, 1, 19, 21, 23, 25, 27, 29
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
|Академика Королёва: 25, 27, 29, 31
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|19:00
22 мар.
|Балтская дорога: 153
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|17:00
22 мар.
|Бригадная: 56, 56/1, 58, 60, 62, 119, 121, 123, 123/1, 123/2, 125, 127, 129, 129А, 131, 133, 135, 137, 137б, 139, 141, 141А, 141Б, 141В, 141Г
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
|Героев — пограничников: 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
|Головковская: 21/23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|19:00
22 мар.
|Дачная: 5, 5/1, 5/10, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/18, 5/8, 5/9, 10/1, 516
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|17:00
22 мар.
|Дачный пер.: 5/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|17:00
22 мар.
|Доковая: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
|Лунина контр-адмирала, Киевский: 2, 3, 4, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
|Лунина контр-адмирала, Малиновский: 8, 10, 11, 12, 13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
|Михайловская улица: 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|19:00
22 мар.
|Михайловская площадь: 13, 15, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|19:00
22 мар.
|Неделина: 109
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
|Новаторов: 13, 15, 17
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
|Палубная, Киевский: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
|Палубная, Малиновский: 7, 8, 10, 10-А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
|Софиевская улица: 1, 3, 5б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|19:00
22 мар.
|Судностроительная, Киевский: 5, 7, 9, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
|Судностроительная, Малиновский: 13, 15, 19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
|Танкерная: 4, 5, 6/1, 6А, 7, 8, 9, 9/2А, 11, 13, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
|Трудовая: 7, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
|Венгерская: 2, 3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
|Фонтанская дорога, Малиновский: 12, 12/10, 12/3, 12/7, 12/8, 12/9, 12А, 12Б, 12Г, 12Д
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
|Швыгина генерала: 2, 4, 6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
|Шклярука: 13, 15, 15а, 15б, 15-В
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
|Щеглова, Киевский: 8, 16, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
|Щеглова, Маоиновский: 6, 10, 12, 14, 15, 22/1, 24, 26
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
|Ёлочная: 2/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|17:00
22 мар.
|улица Доковая: 20, 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
|переулок Палубный: 1, 2, 3, 4, 5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 мар.
|18:00
22 мар.
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