Кому в Одессе 22 марта отключат свет

22 марта в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-й Дачный переулок: 1а, 1Б, 1-Г, 1, 1/10, 3, 3а, 5, 5/2, 5а, 11, 16

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 17:00

22 мар. 11-й Черноморский: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 26, 28

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 17:00

22 мар. 12-й Черноморский: 1, 2, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 17:00

22 мар. 2-й Дачный пер.: 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 17:00

22 мар. 8 Марта: 98, 102, 104, 105, 105А, 107, 109, 109В, 110, 111, 111А, 111Б, 112, 113, 113В, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 122_1, 122А, 123, 124, 125, 125а, 127, 129, 131, 131А, 133, 135, 137, 139, 139А, 141, 143, 143А, 145А, 147, 149, 151, 153, 157, 161А, 163, 165, 169, 169А, 171, 171А, 173, 177, 177А, 179, 179А, 181а, 183, 185, 187Б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 17:00

22 мар. 9-й Черноморский: 2, 4, 4_2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 17:00

22 мар. Адмиральский проспект, Малиновский район: 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 30

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар. Адмиральский проспект, Киевский р-н: 1а, 1Б, 1, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар. Академика Королёва: 25, 27, 29, 31

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 19:00

22 мар. Балтская дорога: 153

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 17:00

22 мар. Бригадная: 56, 56/1, 58, 60, 62, 119, 121, 123, 123/1, 123/2, 125, 127, 129, 129А, 131, 133, 135, 137, 137б, 139, 141, 141А, 141Б, 141В, 141Г

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар. Героев — пограничников: 2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар. Головковская: 21/23

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 19:00

22 мар. Дачная: 5, 5/1, 5/10, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/18, 5/8, 5/9, 10/1, 516

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 17:00

22 мар. Дачный пер.: 5/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 17:00

22 мар. Доковая: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар. Лунина контр-адмирала, Киевский: 2, 3, 4, 5, 7

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар. Лунина контр-адмирала, Малиновский: 8, 10, 11, 12, 13

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар. Михайловская улица: 15

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 19:00

22 мар. Михайловская площадь: 13, 15, 19

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 19:00

22 мар. Неделина: 109

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар. Новаторов: 13, 15, 17

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар. Палубная, Киевский: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар. Палубная, Малиновский: 7, 8, 10, 10-А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар. Софиевская улица: 1, 3, 5б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 19:00

22 мар. Судностроительная, Киевский: 5, 7, 9, 15

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар. Судностроительная, Малиновский: 13, 15, 19, 21

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар. Танкерная: 4, 5, 6/1, 6А, 7, 8, 9, 9/2А, 11, 13, 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар. Трудовая: 7, 9

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар. Венгерская: 2, 3

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар. Фонтанская дорога, Малиновский: 12, 12/10, 12/3, 12/7, 12/8, 12/9, 12А, 12Б, 12Г, 12Д

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар. Швыгина генерала: 2, 4, 6

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар. Шклярука: 13, 15, 15а, 15б, 15-В

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар. Щеглова, Киевский: 8, 16, 18, 20

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар. Щеглова, Маоиновский: 6, 10, 12, 14, 15, 22/1, 24, 26

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар. Ёлочная: 2/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 17:00

22 мар. улица Доковая: 20, 21

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар. переулок Палубный: 1, 2, 3, 4, 5

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 мар. 18:00

22 мар.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/odessanewsua