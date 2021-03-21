Одесские коммунальщики празднуют свой профессиональный праздник

В третье воскресенье марта в Украине отмечают День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.

19 марта в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре состоялось чествование сотрудников профильных структурных подразделений одесской мэрии и городских коммунальных предприятий.

Работников сферы ЖКХ приветствовали руководители города и области, а также руководство профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства.



Мэр Одессы Геннадий Труханов поблагодарил коммунальщиков за их важный и нелёгкий труд: «Этот год действительно выдался нелёгким. Когда весь мир учится работать онлайн, вы себе такого позволить не можете, выходя ежедневно на улицы города, чтобы сделать Одессу чище, красивее и комфортнее».

По случаю праздника, за добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство мэр Одессы вручил почётные городские награды.





Фото и видео: пресс-служба ООГА, «Одесса»

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