Одесские общины получили мобильные инклюзивно-ресурсные центры

10 февраля при участии главы Одесской облгосадминистрации Сергея Гриневецкого состоялась церемония вручения мобильных инклюзивно-ресурсных центров.

Как сообщает пресс-служба ООГА, авто получили 8 инклюзивно-ресурсных центров – Доброславский (Одесский район), Березовский (Березовский район), Великомихайловский (Раздельнянский район), Подольский (Подольский район), Татарбунарский (Белгород-Днестровский район), Болградский (Болградский район), Измаильский район и областной ресурсный центр поддержки инклюзивного обучения коммунального учреждения высшего образования «Одесская академия непрерывного образования Одесского областного совета».

«Это – автомобили специального назначения с возможностью перевозки лиц с инвалидностью на колёсных колясках и оборудованием для проведения комплексной психолого-педагогической оценки развития детей. Каждый автомобиль оборудован дидактическими материалами для проведения коррекционной работы логопеда, психолога и дефектолога, что является универсальным, подходит для обследования, коррекции, учебной деятельности детей всех возрастов и с разными особенностями развития» — отметил председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.



По мнению главы ОГА, это позволит значительно улучшить развитие инклюзивного образования в регионе и будет способствовать обеспечению психолого-педагогическим сопровождением и диагностированием специалистами инклюзивно-ресурсных центров детей с особыми потребностями даже в отдалённых уголках области.

Глава Одесской ОГА убежден, что с помощью государства, поддержки областных властей и в сотрудничестве с общинами можно полностью укомплектовать инклюзивно-ресурсные центры необходимыми специалистами.

«В таких центрах работают люди, которые отдаются этой профессии на всю жизнь. Потому что их выбор – это зов сердца, поэтому задача власти сделать всё необходимое, чтобы обеспечить их достойными условиями труда», – добавил Сергей Гриневецкий.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года состоялись мероприятия по случаю вручения служебного автотранспорта полицейским офицерам громад и структурным подразделениям Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Фото: ООГА

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