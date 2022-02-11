Полицейский — виновник ДТП — предстанет перед одесским судом

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении полицейского, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия в Одессе, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что в сентябре 2021 года сотрудник одного из районных отделов полиции Одессы, управляя собственным автомобилем «MAZDA», на перекрёстке ул. Семёна Палия и ул. Южная дорога в Одессе проехал на запрещающий (красный) сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «КИА».

В результате дорожно-транспортного происшествия 66-летний водитель автомобиля «КИА» погиб на месте.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляли следователи ТУ ГБР в Николаеве.

Как сообщала Одесса News, 10 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге Одесса-Николаев возле села Мещанка, во время которого столкнулись легковые и грузовые автомобили и погибли 3 человека.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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