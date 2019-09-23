В Одесской области сегодня день траура по погибшим в ДТП

Одесская областная государственная администрация объявила понедельник, 23 сентября, днём траура по девяти погибшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Овидиопольском районе.

Распоряжение №1135/А-2019 подписала и.о. председателя ОГА Светлана Шаталова.

«В связи с трагедией, произошедшей 21 сентября и приведшей к гибели людей, объявить 23 сентября днём траура по погибшим. Приспустить Государственный флаг Украины на домах и зданиях государственной власти и местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций», — говорится в документе.

Отмечается, что 23 сентября в ОГА состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством и.о. председателя Одесской ОГА Шаталовой относительно обстоятельств ДТП, повлекшей гибель людей на 12-м километре трассы Одесса-Белгород-Днестровский.

Как сообщала Одесса News, правоохранители ведут расследование обстоятельств масштабного ДТП, произошедшего между сёлами Новая Долина и Прилиманскон под Одессой, водитель грузового автомобиля привлечён к ответственности.

Состояние здоровья четырёх пострадавших в субботнем ДТП улучшается. Двое из них уже переведены из реанимационного отделения областной больницы.

Об этом в. о. директора департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Оксана Рокунец-Сорочан доложила 23 сентября на заседании областной комиссии по техногенной, экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

«Состояние здоровья большинства пострадавших в субботнем ДТП на трассе Белгород-Днестровский-Одесса улучшилось. Двое пострадавших уже переведены из реанимационного отделения областной больницы в палаты травматологического и нейрохирургического отделения. Водитель грузовика, который столкнулся с микроавтобусом, находится в травматологии, а вот состояние четвёртой потерпевшей, которую доставили в горбольницу № 11, пока остаётся тяжёлым. Однако в целом состояние пострадавших в ДТП имеет положительную динамику», — отметила Рокунец-Сорочан.

Шаталова дала указание департаменту здравоохранения обеспечить необходимое финансирование для лечения всех пострадавших, находящихся в больницах.