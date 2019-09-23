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В Одессе назначен новый руководитель СБУ

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Харченко начальником управления службы безопасности в Одесской области.

Соответствующий Указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Харченко Виталия Васильевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Одесской области», — говорится в документе.

До назначения в Одессу Харченко занимал должности в Главной инспекции СБУ, которая занимается проверкой деятельности всех подразделений спецслужбы.

Кстати. Прежнего начальника УСБУ Александра Довженко сняли с должности 11 июня 2019 года «за неудовлетворительные показатели в борьбе с контрабандой».

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