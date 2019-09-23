В Одессе открылась выставка о городской усадьбе Воронцовых

23 сентября в Одесском муниципальном музее личных коллекций им. А.В. Блещунова открылась выставка из цикла «Четыре сезона городской усадьбы Воронцовых».

Как сообщает официальный сайт города, выставка посвящается празднованию в Одессе Всемирного дня туризма.

«Цикл из четырёх выставок (сезонов), которые раскрывают архитектурно-художественное и градостроительное развитие городской усадьбы Воронцовых, сформирован на основе материалов научно-проектной документации на реставрацию комплекса и восстановление исторического ландшафта по состоянию на 1917 год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта работа была проведена авторским коллективом разнопрофильных специалистов, объединённых под эгидой генерального проектировщика ООО «Экстерьер-Дизайн» (Одесса), под руководством главного архитектора и научного руководителя проекта — архитектора-реставратора Анатолия Изотова.

На выставке второго сезона представлены материалы, посвящённые архитектуре интерьеров в большей степени дворца городской усадьбы Воронцовых.

Выставка продлится по 22 октября.

Кстати. Городская усадьба Воронцовых в Одессе является одним из уникальных градостроительных образований юга современной Украины. Сформированная в 1822-1907 годах, усадьба сильно пострадала в последующие периоды, часть зданий и сооружений была утрачена или видоизменена. Видоизменения претерпел и исторический ландшафт территории, утрачены историческое озеленение, благоустройство территории и её планировочная структура.