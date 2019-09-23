Одесский «коллекционер» оружия и боеприпасов получил 4 года

По обвинению прокуратуры Одесской области судом признан виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатки житель Одессы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, обвиняемый признал свою вину и судом ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

Правоохранительные органы установили, что 40-летний одессит через Интернет пополнял свою коллекцию оружия.

Среди изъятых экземпляров были самозарядный пистолет «CARRERA RS30», пистолет «BARREDA C4» калибра 9мм, пистолет «ZORAKI» модели «914-В» калибра 9мм, различные патроны, в том числе почти 50 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 мм и более 30 г нитроцеллюлозного пороха.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи УСБУ в Одесской области.