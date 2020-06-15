Петра Порошенко начали тягать по судам

15 июня Киевский апелляционный суд, рассматривающий апелляции адвокатов экс-президента Виктора Януковича на приговор ему в деле о госизмене, допрашивал пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает Укринформ.

«Ваша честь, отвечая на вопрос стороны защиты, я подчёркиваю, что за потерю части территории, которую весь мир и международное право квалифицируют как российскую агрессию, незаконную аннексию Крыма, которая подпадает под все определения международного права — и я просил бы суд использовать именно эту терминологию, а не мифическую «потерю территории», — отвечает за это бывший президент Янукович», — отметил Порошенко во время судебного заседания.

Порошенко ответил на вопросы стороны защиты Януковича и уточняющие вопросы от судей.

По сообщению из другого суда — Печерского районного г. Киева — 18 июня планируется к рассмотрению ходатайство Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.

Как сообщала Одесса News, следователи ГБР планировали ходатайствовать об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о назначении Семочко заместителем председателя СВР. В бюро утверждают, что прокуроры Офиса генерального прокурора в здании ГБР сообщили о подозрении Порошенко.

Порошенко не считает себя официально уведомленным о подозрении, поскольку это было сделано в не установленный законом способом, ибо, по его мнению, сообщать о подозрении народному депутату должен лично генпрокурор. Для этого он после допроса в ГБР прибыл в ОГП на встречу с генпрокурором Ириной Венедиктовой. Однако она, по его словам, не вручила уведомление о подозрении.