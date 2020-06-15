В Одессе Министр обороны представил нового командующего ВМС, старого поблагодарил

Министр обороны Андрей Таран представил в Одессе коллективу новоназначенного командующего Военно-морскими силами ВСУ контр-адмирала Алексея Неижпапу.

Об этом сообщает пресс-служба МОУ.

«Считаю, что такое высокое назначение является оценкой Президента Украины — Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины предыдущей службы Алексея Леонидовича и возлагает на него большую ответственность. Как это, так и другие решения Президента в военной сфере, мы принимаем как проявление доверия к настоящим профессионалам своего дела. Это ставка на людей, чья эффективность доказана успешным опытом работы», — отметил министр.

Он поблагодарил предыдущего командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко за добросовестную службу, отметив, что под его руководством в ВМС произошли значительные изменения и поздравил его с новым назначением — на должность главного инспектора Министерства обороны, вручив ему офицерский морской кортик.

Также Таран отметил, что ВМС ВСУ будут наращивать боевые способности соответственно к стандартам НАТО по трём направлениям.

«Хочу подчеркнуть необходимость сосредоточения особого внимания на наращивании боевых возможностей наших Военно-морских сил в полном соответствии со стандартами НАТО и согласно одобрённым Президентом направлениям. В частности, это три составляющие», — сообщил министр.

По словам Тарана, первая составляющая — это обеспечение ВМС современным корабельным составом с ракетным вооружением, авиацией, береговыми ракетными комплексами, средствами боевого обеспечения и радиоэлектронной борьбы. Вторая составляющая предполагает создание интегрированной системы освещения обстановки и разведки в ближней морской зоне, систем управления и систем освещения подводной обстановки. Третья — это создание современной системы базирования как на Чёрном, так и на Азовском морях.

Как сообщала Одесса News, 11 июня Президент Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морскими силами ВСУ.

Фото: МОУ